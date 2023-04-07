Бизнесмена обокрали на 677 тысяч рублей при обмене на валюту в Петербурге

Бизнесмена из Петербурга кинули на 700 тысяч рублей при покупке валюты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодой бизнесмен потерял крупную сумму денег, решив обменять рубли на доллары. Но мужчина не пошел для этого в официальный банк, решив сэкономить и купить валюту с рук "по выгодному курсу". Оказалось, что он наткнулся на обычных грабителей. Об этом 7 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 6 апреля около 21:10 часов 25-летний директор интернет-магазина электротоваров встретился с неизвестными для обмена валюты. Встреча проходила в магазине на улице Марата, - рассказал источник.

На встречу к предпринимателю пришли трое мужчин. Они скрутили парня, отобрали у него 677 тысяч рублей, после чего поспешили скрыться с места на белом автомобиле марки Kia Rio с московскими номерами.

После этого бизнесмен обратился в полицию. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело.