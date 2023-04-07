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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:46

Бизнесмена обокрали на 677 тысяч рублей при обмене на валюту в Петербурге

Мужчина хотел обменять деньги с рук по "выгодному курсу"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бизнесмена из Петербурга кинули на 700 тысяч рублей при покупке валюты

Бизнесмена из Петербурга кинули на 700 тысяч рублей при покупке валюты

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодой бизнесмен потерял крупную сумму денег, решив обменять рубли на доллары. Но мужчина не пошел для этого в официальный банк, решив сэкономить и купить валюту с рук "по выгодному курсу". Оказалось, что он наткнулся на обычных грабителей. Об этом 7 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 6 апреля около 21:10 часов 25-летний директор интернет-магазина электротоваров встретился с неизвестными для обмена валюты. Встреча проходила в магазине на улице Марата, - рассказал источник.

На встречу к предпринимателю пришли трое мужчин. Они скрутили парня, отобрали у него 677 тысяч рублей, после чего поспешили скрыться с места на белом автомобиле марки Kia Rio с московскими номерами.

После этого бизнесмен обратился в полицию. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело.