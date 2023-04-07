Дворцовый и Благовещенский мосты разведут в Петербурге в ночь на 8 апреля

Дворцовый мост разведут ночью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительную техническую разводку мостов проведут в Петербурге в ночь с 7 на 8 апреля. Планируется развести Дворцовый и Благовещенский мосты. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

- Дворцовый мост будет недоступен для водителей с 1:10 до 4:55. А Благовещенский мост разведут с 1:25 до пяти утра. Переправы планируется развести без промежуточных наводок, - говорится в сообщении пресс-службы Мостотреста.

Автолюбителям объяснили, что разводка и наводка мостов может производиться не обязательно в указанное время. Ориентироваться при планировании маршрута нужно на именно на промежуток времени.

Напомним, на гидравлическом приводе Биржевого моста продолжаются ремонтные работы. С часу ночи до 5:45 переправа будет закрыта для движения транспорта.

Напомним, в Ленобласти начался ремонт пяти мостов в пяти районах области.