Половина жителей Петербурга выступила за введение ограничений для вождения электросамокатов

Каждый второй петербуржец — за введение ограничений для вождения самокатов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге каждый второй житель города выступает за введение ограничений для вождения электросамокатов. Горожане уверены, что ряд запретов и правил поможет сократить количество аварий с самокатами, а также обезопасить пешеходов. Об этом в своем исследовании 7 апреля 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- 49 процентов горожан считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения. Против этого только 15 процентов, - отметили аналитики.

Чаще всего петербуржцы отмечают, что следует ввести ограничение скорости для электросамокатов, запретить ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а также ввести возрастное ограничение до 18 лет. Помимо этого предлагается ввести водительское удостоверение для которого нужно будет сдавать теоретический и практический экзамен. Для самих самокатов нужно ввести номера, а за нарушения правил ввести систему штрафов.