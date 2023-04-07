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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 8:23

Подполковника транспортной полиции Петербурга арестовали по делу о взятке в 20 млн рублей

В СИЗО он проведет два месяца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд отправил в СИЗО сотрудника транспортной полиции.

Суд отправил в СИЗО сотрудника транспортной полиции.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения старшему оперуполномоченному по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте. Мужчину подозревают в получении взятки. Заседание прошло накануне. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, подозреваемый мог получить деньги от сотрудников Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. За 20 миллионов рублей он собирался помочь им прекратить уголовное дело, - говорится в сообщении ведомства.

В августе 2022 года мужчина получил через посредника часть суммы – 8,9 миллионов рублей. Но остальные деньги подозреваемый так и не успел получить, потому что его задержали. 3 апреля фигуранту предъявлено обвинение. Но он не признал свою вину и просил домашний арест.

Суд принял решение отправить подозреваемого в следственный изолятор на два месяца. Там он пробудет, как минимум, до 2 июня.