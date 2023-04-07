Крестный ход состоится в Вербное воскресенье у Исаакиевского собора в Петербурге

Петербург отметит Вербное воскресенье крестным ходом у Исаакиевского собора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшее воскресенье, 9 апреля 2023 года, православные верующие будут отмечать один из самых главных церковных праздников - Вербное воскресенье. В Русской православной церкви это праздник в честь входа Господа в Иерусалим. Богослужения в этот день пройдут во всех храмах города, а вокруг Исаакиевского собора также состоится Крестный ход. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Девятого апреля в Исаакиевском соборе будет совершена праздничная архиерейская литургия, начало богослужения – в 8:45. Ее особенность – активное участие детей, воспитанников городских воскресных школ и православных гимназий. Юные прихожане будут помогать в алтаре, - пишет издание.

После этого состоится праздничный Крестный ход с участием детей и взрослых.

Напомним, что по традиции в этот день верующие приходят в храм с ветками ивовых деревьев, которые первые распускаются после зимы. Ветки вербы символизируют ветви пальмы, встречали Иисуса Христа в Иерусалиме.