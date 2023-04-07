Петербурженка потребовала 500 тысяч рублей у коммунальщиков после падения на льду

Петербурженка упала на льду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка хочет получить компенсацию после падения на гололеде. 54-летняя женщина сломала лодыжку. Травму она получила в декабре 2022 года на улице Пионерстроя. После этого ее госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории многоквартирного дома от наледи, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор Красносельского района Северной столицы выступил в защиту прав петербурженки. Он направил в суд иск на получении компенсации в виде 500 тысяч рублей. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Напомним, синоптик Александр Колесов пообещал теплую погоду на выходных 8 и 9 апреля. Температура воздуха поднимется выше 10 градусов со знаком плюс.