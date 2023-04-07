Шестилетняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестилетняя девочка попала в больницу с переломом позвоночника после посещения батутного центра в Северной столице. Инцидент произошел около четырех часов вечера в батутном центре в одном из торговых центров города. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Вечером 6 апреля в Детскую больницу №2 поступила шестилетняя девочка. Она прыгала на батуте и почувствовала боль в спине, - сообщает источник.

Врачи диагностировали у ребенка перелом двух грудных позвонков и ушиб грудного отдела позвоночника. Теперь девочке предстоит длительное лечение и реабилитация.

Подобная ситуация произошла с 11-летней девочкой. Утром 6 апреля на Среднем проспекте Васильевского острова в школе она прыгала через скакалку и получила компрессионный перелом позвоночника. Девочку увезли в больницу.