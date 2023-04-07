Спрос на работников госслужбы и IT-специалистов снизился в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты hh.ru подвели итоги спроса на вакансии за последний месяц в Петербурге. За последнее время стали более востребованы работники в сфере науки и образования, а также домашний персонал. На 37 процентов вырос спрос на студентов и начинающих специалистов. Рост спроса наблюдается в 19 профессиях из 28.

- Менее востребованы стали работники в сфере государственной службы. Спрос на таких специалистов сократился на 75 процентов по сравнению с началом 2022 года, - говорится в сообщении пресс-службы hh.ru.

Кроме этого, на 19 процентов сократился спрос на работников сферы консультирования, программистов, персонал сферы безопасности.

Также в организации сообщили, что средняя зарплата в Петербурге увеличилась до 65 тысяч рублей. Однако 44 процента петербуржцев, которые сейчас находятся в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства в ближайшее время.