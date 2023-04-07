Более 200 спортсменов из Петербурга получат премии от города

Более 200 петербургских спортсменов получат премии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более 200 спортсменов получат премии от города за высокие достижения на международных и всероссийских соревнованиях, которые проходили в четвертом квартале 2022 года. Постановление 7 апреля 2023 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Премии присуждаются спортсменам - членам сборных команд города и России, проживающим в Петербурге и занявшим призовые места на соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта как индивидуальных, так и командных видах программы, а также их тренерам, - говорится в документе.

Всего деньги получат 208 призеров различных соревнований по боксу, гребле, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, теннису и другим видам спорта. Разумеется, награждены будут и 103 тренера, которые готовили спортсменов и помогли привести их к победам.