Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 9:42

Более 200 спортсменов из Петербурга получат премии от города

Также выплаты получат более 100 тренеров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 200 петербургских спортсменов получат премии

Более 200 петербургских спортсменов получат премии

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более 200 спортсменов получат премии от города за высокие достижения на международных и всероссийских соревнованиях, которые проходили в четвертом квартале 2022 года. Постановление 7 апреля 2023 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Премии присуждаются спортсменам - членам сборных команд города и России, проживающим в Петербурге и занявшим призовые места на соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта как индивидуальных, так и командных видах программы, а также их тренерам, - говорится в документе.

Всего деньги получат 208 призеров различных соревнований по боксу, гребле, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, теннису и другим видам спорта. Разумеется, награждены будут и 103 тренера, которые готовили спортсменов и помогли привести их к победам.