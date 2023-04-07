Более 1 млн квадратных метров жилья сдано в Петербурге с начала года

С начала года в Петербурге сдано более 1 млн квадратных метров жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается активное строительство жилых домов. Только с начала 2023 года было введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Это 297 домов на 24,7 тысячи квартир, которые находятся в 12 районах города. Об этом 7 апреля рассказали в городской администрации.

- Петербург неизменно выполняет нормативы ввода жилья, утвержденные для него Минстроем РФ. С начала года мы уже сдали в эксплуатацию более 35 процентов от годового плана. Это позволяет рассчитывать, что и в 2023 году показатели будут достигнуты, – отметил губернатор Александр Беглов.

Лидером по вводу готовых жилых домов стал Приморский район. С начала года там было сдано свыше 6,6 тысячи квартир. На втором месте Красногвардейский, где сдано 11 домов на 5,3 тысячи квартир. Тройку лидеров завершает Красносельский район, который ввел девять домов на 3,7 тысячи квартир.