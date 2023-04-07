Шестилетний мальчик из Петербурга попал в больницу с галлюцинациями из-за капель в нос

Врачи диагностировали острое отравление. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестилетний мальчик попал в больницу после того, как родители закапали ему в нос популярное средство от насморка. У ребенка начались галлюцинации. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Шестилетнего мальчика 7 апреля в 7:20 утра доставили в стационар на скорой помощи из квартиры на улице Софьи Ковалевской, - сообщает источник.

Ребенок трясся от страшных снов. Врачи диагностировали острое отравление, когда малыш попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Позже стало известно, что около двух часов ночи родители закапали сыну в нос капли. В инструкции препарата написано, что при передозировке может начаться аритмия, гипертония, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения. Капли можно использовать только после 12 лет. Возможно поэтому самочувствие ребенка ухудшилось.