Почти 11 тысяч человек напишут «Тотальный диктант» в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во всех регионах России 8 апреля пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». В Северной столице в этот раз свою грамотность проверят почти 11 тысяч человек. Около шести тысяч мест уже занято, но запись на диктант идет полным ходом. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

- В этом году текст для диктанта написал Василий Авченко – писатель из Владивостока, автор романа «Правый руль», - пишет издание.

Известно, что подготовленный для «Тотального диктанта» рассказ будет посвящен путешественнику Владимиру Арсеньеву, его личности и судьбе. Автор текста Владимир Авченко отметил, что в школе хорошо справлялся с диктантами.

Напомним, диктовать участникам текст будут известные актеры, артисты и популярные личности. Среди них телеведущий Андрей Ургант, ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов, актер Андрей Носков, актер Анвар Либабов и другие.