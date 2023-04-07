Смольный предложил увеличить авансы для подрядчиков до 50%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил документ об увеличении авансирования подрядчикам до 50 процентов. Об этом сообщает «Деловой Петербург» 7 апреля.

- Документом предполагается, что органы исполнительной власти смогут предусматривать в текущем году авансовые платежи в размере от 30 до 50 процентов суммы госконтракта, - пишет издание.

При этом специалисты будут обращать внимание и не превышать лимиты текущего финансового года. В ранее заключенных госконтрактах также можно будет воспользоваться авансированием до 50 процентов. Для этого необходимо соглашение обоих сторон.

С помощью таких нововведений планируется стабилизировать российскую экономику в условиях санкций.

Напомним, сейчас размер аванса составляет от 10 до 30 процентов. По мнению экспертов 50 процентов аванса будет достаточно, но только если контракт не включает проектирование.