Смольный предложил увеличить авансы для подрядчиков до 50%.
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил документ об увеличении авансирования подрядчикам до 50 процентов. Об этом сообщает «Деловой Петербург» 7 апреля.
- Документом предполагается, что органы исполнительной власти смогут предусматривать в текущем году авансовые платежи в размере от 30 до 50 процентов суммы госконтракта, - пишет издание.
При этом специалисты будут обращать внимание и не превышать лимиты текущего финансового года. В ранее заключенных госконтрактах также можно будет воспользоваться авансированием до 50 процентов. Для этого необходимо соглашение обоих сторон.
С помощью таких нововведений планируется стабилизировать российскую экономику в условиях санкций.
Напомним, сейчас размер аванса составляет от 10 до 30 процентов. По мнению экспертов 50 процентов аванса будет достаточно, но только если контракт не включает проектирование.