Деревянный трубопровод XVIII века обнаружили при реконструкции водопроводных сетей у метро «Нарвская» в Петербурге

Специалисты петербургского Водоканала обнаружили деревянный трубопровод XVIII века во время реконструкции сетей / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге сотрудники "Водоканала" сделали интересную историческую находку. Во время реконструкции водопроводных сетей на проспекте Стачек рабочие раскопали деревянный трубопровод XVIII века. Несмотря на то, что бревна сотни лет пролежали в земле, они прекрасно сохранились. Об этом 7 апреля 2023 года рассказали на предприятии.

- В ходе реконструкции водопровода рядом со станцией метро "Нарвская" специалисты обнаружили бревна, предположительно из сосны или ели с внутренней продольной рассверловкой, - сообщили в компании.

Теперь находку передадут в выставочный комплекс "Вселенная воды" в качестве экспоната.

Оказывается, в Петербурге водопроводы появились практически со для его основания. Однако они были роскошью и долгое время не были распространены. В 1739 году из Лиговского канала начали подавать питьевую воду с помощью таких деревянных труб диаметров в 6 дюймов. Таких линий было несколько, но они не могли покрыть запрос всех жителей стольного города.