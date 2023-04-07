СК предъявил обвинение мигранту по делу об изнасиловании 15-летней школьницы в Петербурге

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 23-летнего мужчину из Таджикистана обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы. По версии следствия, все происходило 5 апреля в квартире на Тимуровской улице Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по Петербургу.

- Ранее парень познакомился со школьницей в интернете. Потом привел ее домой и совершил насильственные действия сексуального характера, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что неизвестный парень посадил его ребенка в машину и увез в неизвестном направлении. Обвиняемый мигрант находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.