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НовостиАвто7 апреля 2023 14:32

Движение транспорта по Биржевому мосту в Петербурге закроют с 10 апреля

Ограничения будут действовать до 16 апреля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Движение по Биржевому мосту в Петербурге закроют с 10 апреля.

Движение по Биржевому мосту в Петербурге закроют с 10 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 10 по 16 апреля закроют движение транспорта по Биржевому мосту в Петербурге. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Северной столицы.

- Движение автомобилей там закроется 10 апреля в 21:00, - говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщили, что в эти же сроки ограничат движение по набережной Макарова от улицы Тифлисской до Биржевого проезда.

Напомним, движение по Петровскому проспекту в Петербурге закрыли до августа 2024 года. Специалисты проложат там инженерные сети от Петровской площади до Ремесленной улицы. Автомобилистам предлагают пользоваться объездными маршрутами.

Также с 8 по 13 апреля будет ограничено движение по 1-му Муринскому проспекту.