В ОНК Москвы опровергли, что обвиняемую в теракте в Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

Трепову арестовали на два месяца. Фото: СК

Правозащитник Иван Мельников опроверг информацию о том, что Дарью Трепову, обвиняемую в теракте, поместили в следственный изолятор «Лефортово». По его словам эта информация не соответствует действительности.

- Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой не соответствуют действительности. Как только мы ее посетим - расскажу. На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии, - объяснил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Напомним, об аресте предполагаемой террористки в «Лефортово» сообщила член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Но эта информация не подтвердилась.

Напомним, теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. Тогда проводилась встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Трепова вручила ему статуэтку, которая взорвалась. Военкор умер, а более 40 человек пострадали.