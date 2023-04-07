Суд арестовал мужчину по делу о развращении школьницы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Калининский районный суд Северной столицы отправил мужчину в следственный изолятор по делу о развратных действиях в отношении школьницы. Об этом 7 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчину задержали 6 апреля. В этот же день ему предъявили обвинение по второй части статьи о развратных действиях. Он полностью признал свою вину, - говорится в сообщении ведомства.

Суд принял решение арестовать обвиняемого на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет, как минимум, до 5 июня. Подозреваемый возражал против такой меры пресечения.

Напомним, накануне СК Петербурга предъявил обвинение мигранту по делу об изнасиловании 15-летней девочки. По версии следствия, он посадил ее в машину и увез школьницу к себе домой. В полицию обратился отец пострадавшей. Мигранта задержали. Расследование продолжается.