Завершены двухмесячные поиски 14-летней девочки из Петербурга

Школьница пропала 15 февраля. Фото: "Лиза Алерт"

Школьницу из Петербурга почти два месяца искали полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Девочка пропала в Северной столице еще в середине февраля. С тех пор не было информации о ее местонахождении. Ориентировку с фотографией 14-летней школьницы опубликовали на ресурсах поискового отряда.

- Девочка 2008 года рождения пропала в Петербурге 15 февраля, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Известно, что рост пропавшей школьницы составляет 153 сантиметра. Она худощавого телосложения, с темными волосами и голубыми глазами. Волонтеры во время поисков даже не знали, в чем девочка была одета в день исчезновения.

К счастью, поиски завершились благополучно. Девочка найдена. Сейчас с ней все хорошо: ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако волонтеры не разглашают подробности поисков несовершеннолетней петербурженки.