Директор турфирмы в Петербурге несколько лет обманывала клиентов

Полицейские ищут других жертв мошенницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали директора петербургской турфирмы, которая несколько лет обманывала людей. 41-летняя женщина получала оплату за туры и оставляла деньги себе. Клиенты оставались без отдыха и без объяснений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Потерпевшие с 2019 по 2023 год пытались добиться справедливости, но женщина либо хамила, либо давала пустые обещания. Только тогда обманутые путешественники обращались в полицию, - говорится в сообщении ведомства.

В январе женщину задержали в Северной столице. В марте уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Но позже у сотрудников правоохранительных органов появилась информация о том, что обманщица может быть причастна к другим подобным эпизодам преступления. Сейчас полицейские ищут жертв злоумышленницы.