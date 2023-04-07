Бобры чуть не устроили потоп около жилых домов под Всеволожском

Из-за бобров мог произойти потоп. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области из-за бобров чуть не произошло подтопления жилых домов. Все дело в том, что животные построили там запруду. Из-за этого вода могла подтопить здания под Всеволожском. Об этом сообщает Online47.ru.

- Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург предотвратили угрозу подтопления во Всеволожском районе, - пишет издание.

Сообщается, что спасатели обнаружили эту проблему, когда проводили мониторинг реки Сестра в районе садоводства «Речное». Если бы специалисты вовремя не заметили сооружений бобров, это могло бы обернуться чрезвычайной ситуацией для жителей ближайших домов.

Напомним, накануне в Петербурге нашли деревянный трубопровод времен 18 века. Его обнаружили при реконструкции водопроводных сетей у метро.