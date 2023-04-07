Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья7 апреля 2023 16:19

Бобры чуть не устроили потоп около жилых домов под Всеволожском

Спасатели вовремя заметили проблему
Анастасия НУРАДИЛОВА
Из-за бобров мог произойти потоп.

Из-за бобров мог произойти потоп.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области из-за бобров чуть не произошло подтопления жилых домов. Все дело в том, что животные построили там запруду. Из-за этого вода могла подтопить здания под Всеволожском. Об этом сообщает Online47.ru.

- Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург предотвратили угрозу подтопления во Всеволожском районе, - пишет издание.

Сообщается, что спасатели обнаружили эту проблему, когда проводили мониторинг реки Сестра в районе садоводства «Речное». Если бы специалисты вовремя не заметили сооружений бобров, это могло бы обернуться чрезвычайной ситуацией для жителей ближайших домов.

Напомним, накануне в Петербурге нашли деревянный трубопровод времен 18 века. Его обнаружили при реконструкции водопроводных сетей у метро.