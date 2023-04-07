Синтезатор, офисное кресло и светильник забыли в метро Петербурга в 2022 году

Потеряшки ждут своих владельцев в столе находок подземки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В метро Петербурга регулярно забывают зонты и ключи, теряют наушники, шапки и перчатки. Потеряшки кочуют в подземный стол находок, замеченные дежурными работниками. Но попадаются сотрудникам подземки и вещи покрупнее и поинтереснее.

Топ самых нестандартных потеряшек составила пресс-служба метрополитена, данными она поделилась с Spb.kp.ru. Как выяснилось, в прошлом году и зимой 2023 года пассажиры оставляли в вагонах и вестибюлях светодиодный светильник, футбольный мяч, офисное кресло и синтезатор. Из крупного - велосипед, электросамокаты и детскую коляску. Вероятно, все же без малыша внутри.

Также в метро рассказали, какие опасные предметы находили у пассажиров сотрудники зоны досмотра.

- В ходе досмотровых мероприятий выявлены боеприпасы, спецсредства обороны, тарвматическое, пневматическое, сигнальное, спортивное, газовое оружие, огнеопасные вещества, - поделилась пресс-служба.

Кстати, узнать о судьбе забытой вещи можно в справочной метрополитена по телефону 8-800-350-11-55. Спустя 10 дней потеряшка переедет в городской Центр утерянных документов и средств связи.

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Потеряшками в подземке становились далеко не маленькие предметы (подробнее)