« Площадь Восстания» стала самой востребованной станцией метро в 2022 году

В среднем она пропускала сквозь себя 92,9 тысячи пассажиров в будний день.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Станция «Площадь Восстания» в метрополитене Петербурга стала у пассажиров самой востребованной в 2022 году. В среднем в течение буднего дня она пропускала сквозь себя 92,9 тысячи пассажиров в сутки.
В тройку лидеров вошли также «Девяткино» с ежедневным пассажиропотоком в 81,4 тысячи человек и «Проспект Ветеранов» с 63 тысячами пассажиров. Такой статистикой с Spb.kp.ru поделились в пресс-службе метрополитена.
Назвали в подземке и аутсайдеров рейтинга, ими также оказались три станции.
- Наименее востребованными станциями стали «Зенит», «Волковская» и «Достоевская», - рассказали в метро.
По подсчетам пресс-службы, «Достоевская» пропускала всего по 7,7 тысячи человек в сутки. «Волковская» и того меньше - лишь по 5,7 тысячи пассажиров в среднем в будний день. «Зенит» не смог похвастать четырехзначным числом - на его счету всего 865 пассажиров в сутки.