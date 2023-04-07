« Площадь Восстания» стала самой востребованной станцией метро в 2022 году

В среднем она пропускала сквозь себя 92,9 тысячи пассажиров в будний день. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция «Площадь Восстания‎»‎ в метрополитене Петербурга стала у пассажиров самой востребованной в 2022 году. В среднем в течение буднего дня она пропускала сквозь себя 92,9 тысячи пассажиров в сутки.

В тройку лидеров вошли также «‎Девяткино»‎ с ежедневным пассажиропотоком в 81,4 тысячи человек и «‎Проспект Ветеранов»‎ с 63 тысячами пассажиров. Такой статистикой с Spb.kp.ru поделились в пресс-службе метрополитена.

Назвали в подземке и аутсайдеров рейтинга, ими также оказались три станции.

- Наименее востребованными станциями стали «‎Зенит», «‎Волковская» и «‎Достоевская», - рассказали в метро.

По подсчетам пресс-службы, «‎Достоевская» пропускала всего по 7,7 тысячи человек в сутки. «‎Волковская» и того меньше - лишь по 5,7 тысячи пассажиров в среднем в будний день. «‎Зенит» не смог похвастать четырехзначным числом - на его счету всего 865 пассажиров в сутки.