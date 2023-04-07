Весенний призыв пройдет без электронных повесток в Петербурге в 2023 году

Гражданам вручат привычные бумажные повестки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Призыв на срочную службу стартовал в Петербурге 1 апреля. В рамках кампании более 50 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет получат повестки в привычном бумажном, а не электронном формате. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа, полковник Игорь Головач.

– В западном военном округе не будут использовать электронные повестки. Обо всех изменениях в кампании граждан оперативно проинформируют через военные комиссариаты, работников предприятий и образовательных организаций, а также посредством СМИ, – рассказал полковник на пресс-конференции.

Он также добавил, что увеличение количества призывников не связано не с СВО. Весной 2023 года почти вдвое больше повесток мужчины получили только из-за указа Президента России об увеличении военных сил страны. К слову, за первые пять дней кампании в военные комиссариаты пришли более 20 тысяч граждан, а пять из них уже готовятся отправиться в войска.