28 километров дорог в Ленобласти отремонтируют в 2023 году

28 километров дорог починят в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Программу дорожного ремонта в Ленобласти дополнили после обращений местных жителей и новостях о разрушении покрытия за зиму 2023 года в соцсетях. По новому плану в порядок приведут участок трассы в Буграх по Шоссейной улице и дорогу к Мурино вдоль КАДа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– Работы проведут в мае-июне. Кроме того, в программу включили еще три участка региональных дорог, – поделились в пресс-службе.

Как сообщает правительство Ленобласти, обновят подъезд к станции Дунай, к деревне Углово от Дороги жизни. Также отремонтируют более двух километров на трассе от Новой Пустоши в сторону Невской Дубровки.

К слову, в программу вошли 15 адресов: в Ломоносовском, Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Дорожники будут чинить асфальт крупными участками. Как сообщили в пресс-службе, это исключит колейность и всевозможные деформации. В общей работники заменят почти 28 километров асфальта.