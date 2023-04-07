Автобусы станут чаще ездить до кладбищ в Вербное воскресенье в Петербурге

Движение автобусов усилят в Вербное воскресенье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вербное воскресенье в 2023 году пройдет 9 апреля. Многие православные приезжают к покинувшим их близким традиционно в этот день. Для удобства горожан в праздник автобусы к местам упокоения будут ездить чаще. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– К кладбищу у крематория автобус № 138 выполнит до 114 рейсов с интервалом от восьми до 12 минут. К Северному общественный транспорт будет отправляться примерно раз в 10-15 минут, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Чаще станут ездить и в направлении Южного и Казанского захоронений. Средний интервал для автобусов № 195 и № 382 составит от 15 до 20 минут. 22 рейса выполнит 9 апреля и общественный транспорт к Иликовскому кладбищу.

В пресс-службе также подчеркнули, что до Южного горожане смогут добраться на №147, а до Северного – на №397 автобусе. К слову, узнать точное время отправления и отследить нужный рейс можно на Транспортном портале и на Яндекс Картах.