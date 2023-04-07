Президент России поддержал проект комплексной модернизации «Дороги жизни» в Ленобласти

18 января 2023 года, в 80-ю годовщину прорыва блокады, Президент РФ встретился с ветеранами ВОВ, блокадниками и представителями патриотических сообществ Петербурга. И уже в апреле глава государства поручил властям Ленобласти разработать проект комплексной модернизации «Дороги жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Объекты из «Зеленого пояса Славы Ленинграда» также модернизируют по поручению Владимира Путина, – добавили в пресс-службе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил Президента за доверие и заявил, что «Дорога жизни» станет мемориалом достойным поколения внуков и правнуков тех, кто одержал великую Победу, отстоял Ленинград и область. Кроме того, Правительство РФ вместе с главами Ленобласти и Петербурга разработает новый исторический проект – «Малую Дорогу жизни».