Количество свободных торговых площадей на Невском сократилось до 7,6 процента

Доля свободных торговых площадей снизилась до 7,6 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице вовсю готовятся к началу туристического сезона: открываются новые сувенирные и заведения общепита. И пока арендаторы искали место получше, доля свободных площадей на Невском сократилась до 7,6 процентов за первый квартал 2023 года. Такой уровень ранее фиксировали только в доковидные времена. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group в Петербурге.

– Невский за последние три года пережил несколько кризисов. Они, конечно, сказались на спросе и предложении торговых площадей. В 2023 году мы наблюдаем высокий интерес к ключевому проспекту со стороны арендаторов, – рассказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-ПетербургеАнна Лапченко.

С ее слов, подобный ажиотаж возник из-за отложенного спроса и сезонной активности перед туристическим сезоном. В пресс-службе компании также подчеркнули, что рост спроса на помещения привел к скачку арендных ставок на главной улице города на Неве. Цены выросли на целых пять процентов, и к марту 2023 года диапазон стоимости одного квадрата составил от шести до десяти с половиной тысяч рублей.