Инженера приговорили к трем годам условно из-за гибели двух работников в Ленобласти

Инженера из Ленобласти приговорили к трем годам условно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главного инженера судостроительного завода осудили за игнорирование техники безопасности. Прокуратура доказала, что по его вине погибли два работника предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Кировский суд Ленобласти вынес приговор по уголовному делу в отношении главного инженера судостроительного завода. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, – отметили в пресс-службе.

Как выяснилось в ходе следствия, главный инженер, находясь на борту строящегося судна, 30 марта 2021 года внезапно решил поруководить нижестоящими сотрудниками. Он сказал крановщику и стропальщику разместить груз массой 6,25 тонны на корабле. Из-за этого водный транспорт накренился. Палубу частично опрокинуло и затопило. По версии следствия, подчиненные мужчины погибли именно из-за неосторожности и самовольности инженера.