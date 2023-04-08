200 мероприятий пройдет в рамках программы «Санкт-Петербург – культурная столица Содружества»

200 мероприятий представят по программе «Санкт-Петербург – культурная столица Содружества». Фото: www.gov.spb.ru/

7 апреля в городе на Неве прошло первое заседание оргкомитета программы «Санкт-Петербург – культурная столица Содружества». Встречу в формате видеоконференции провела министр культуры РФ Ольга Любимова. Представители ведомств обсудили тонкости организации мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

– Петербург – традиционно один из главных символов культурной жизни России. Почетный статус, я надеюсь, расширит культурные связи с зарубежными партнерами, – подчеркнула министр.

Также женщина отметила, что гости Северной столицы из других государств представят все культурное богатство их народов В планах у депутатов – провести 200 федеральных и городских событий. Поучаствовать в них городские и федеральные учреждения культуры, а также творческие коллективы, представители библиотечного и музейного сообщества и писатели из стран СНГ.