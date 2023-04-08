Два «Сапсана» из Петербурга и Москвы задержали на одном из перегонов 7 апреля

Два поезда задержали на одном из перегонов на 30 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажирам скоростных «Сапсанов», направляющихся из Петербурга в Москву и обратно, 7 апреля 2023 года пришлось все-таки немного подождать. Поезда остановились на перегоне Бушевец - Академическая и простояли 30 минут из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

– Специалисты старались решить возникшую проблему максимально оперативно и сделать все возможное для того, чтобы наверстать отставания поездов от расписания. Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, – добавили в пресс-службе организации.

Какие именно проблемы возникли на железных путях, в компании не уточнили. Только добавили, что информация о фактическом движении доступна для путешественников в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.