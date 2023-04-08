Потепление до +13 градусов придет в Петербург 8 апреля

В воскресенье будет тоже тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург пришло потепление на выходные. Ранее синоптики обещали весеннюю погоду к концу недели. Воздух в Северной столице 8 апреля прогреется до +13 градусов, сообщает метеоролог Михаил Леус на своей странице в telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня погоду в Северной столице будет определять северо-западная периферия обширного антициклона. В регионе ожидается небольшая облачность и вновь обойдется без осадков, - написал синоптик в соцсетях.

Температура воздуха от +11 до +13 градусов, по области от +9 до +14 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет почти не меняться и составит 770 мм рт. ст., считается выше нормы.

В воскресенье тоже сулят погоду без осадков. На улице потеплеет до +13 градусов.