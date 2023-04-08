Пьяного подростка задержали во время рейда по барам на Думской улице в Петербурге

Полиция и следователи хотели выявить бары, где продают алкоголь подросткам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОМОН задержал пьяного подростка во время рейда по барам на Думской улицы в Петербурге. Проверки прошли с 7 на 8 апреля 2023 года. Оперативники нагрянули в 13 заведений. Сотрудники СК и полиции пытались установить факт продажи алкоголя несовершеннолетним.

- За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены 7 посетителей ночных клубов. На выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанного подростка передали его родителям, а также возбудили административное дело.

Напомним, ранее СК опечатала 20 баров на Думской улице. Заведения проходят по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетним.