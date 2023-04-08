Банду тверских автоугонщиков будут судить в Петербурге

Банду задержали в 2021 году. Фото: ГУ МВД по Спб и ЛО

В Петербурге завершили расследование уголовного дела банды автоугонщиков. Они орудовали на территории Северной столицы и Ленобласти. Три человека угоняли корейские и японские машины, после чего устанавливали на них поддельные номера и перевозили в Тверскую область, где и продавали. В 2021 году злоумышленников задержали.

- В результате обысков у задержанных обнаружены и изъяты: устройство для подавления GSM-сигнала; устройство для несанкционированного запуска двигателей автомобилей корейского производства; комплекты подложных государственных номерных знаков; два личных автомобиля «Мазда 3» и один личный автомобиль «Вольво», используемые как преступный транспорт, с установленными на них подложными номерами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ло.

За время своей деятельности банда сумела угнать 12 машин «Киа», «Хёндэ», «Мицубиси» на общую сумму более 20 миллионов рублей. На время расследования троих мужчин заключили под страду. Сейчас дело передали в суд.