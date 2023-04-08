Петербурженка морила голодом 12-летнюю дочь и едва не довела до самоубийства

Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительнице Петербурга предъявили обвинение за истязание над собственной дочерью. Как сообщает следствие, женщина издевалась над своей 12-летней дочерью на протяжении двух лет в период с января 2021 года по март 2023 года. При этом родительница часто была в состоянии алкогольного опьянения.

- Систематически применяла насилие к своей несовершеннолетней дочери 2010 года рождения. Кроме того систематически оскорбляла несовершеннолетнюю, лишала ее еды. В результате указанных действий 3 марта 2023 года девочка совершила попытку самоубийства, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Историей издевательства над ребенком заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил разобраться и провести проверку. Сейчас в отношении матери решается вопрос об избрании меры пресечения.