Началось прощание с Владленом Татарским на Троекурском кладбище

Близкие и друзья собрались проститься с военкором. Фото: t.me/truekpru

Церемония прощания с Владленом Татарским началась на Троекуровском кладбище. О том, что военного корреспондента похоронят 8 апреля в Москве ранее сообщил spb.kp.ru сообщил друг погибшего. Утром на кладбище собрались близкие, друзья и коллеги.

Напомним, Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. В этот день у военкора проходила патриотическая встреча с единомышленниками и поклонниками. Одной из посетительниц была Дарья Трепова. Девушка вышла на сцену и передала ему статуэтку. Спустя несколько минут произошел взрыв. Следствие считает, что взрывное устройство было спрятано в скульптуре.

ЧП в Петербурге признали терактом. Погиб Татарский и более сорока человек пострадало. Некоторые до сих пор находятся в больнице. Сама Трепова успела сбежать из кафе, но вскоре ее задержали на съемной квартире. На руках уже были билеты за границу. Сейчас подозреваемая находится в изоляторе. Следствие считает, что Трепову завербовали украинские спецслужбы. Онлайн-трансляцию с прощания с Татарским смотрите по ссылке.