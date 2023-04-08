Суд арестовал на два месяца русофоба, оскорблявшего христиан в Петербурге

Мужчина оскорблял русских во время дорожного конфликта. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Оскорбившего чувства верующих мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Еще 28 марта на Комендантском проспекте он устроил дорожный конфликт с другим водителем, выкрикивая ругательства в сторону христиан. В тот день задержанный не только оскорблял русских и христиан, но и подрался с инспекторами ДПС. После этого мужчина пытался сбежать из региона.

Полиция начала разыскивать обвиняемого 31 марта, а 4 апреля его удалось задержать. Сначала ему предъявили обвинение и оставили под стражей еще на 72 часа.

- Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Алиеву стражу на 1 месяц 24 суток, то есть по 27.05.2023, - сообщили в объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, во время задержания мужчина извинился перед всеми. Но это уже не сыграло никакой роли. Вскоре суд решит, какую меру наказания ему выбрать.