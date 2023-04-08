Вход на станцию метро «Ломоносовская» закрыли из-за остановки эскалатора

Когда станция заработает в обычном режиме, в метрополитене пока не сообщают.

Вестибюль станции «Ломоносовская» временно закрыли для пассажиров. Пока только на вход, выход из вестибюля еще открыт. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена днем 8 апреля 2023 года.

- В 15:07 вестибюль станции «Ломоносовская» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, - информирует пресс-служба подземки в своих социальных сетях.

Пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными путями, например, общественным наземным транспортом. Или можно пересесть на соседние станции «Елизаровскую» и «Пролетарскую».

Когда станция заработает в обычном режиме, в метрополитене пока не сообщают.