Почти сорок человек эвакуировали из горящего общежития в Невском районе Петербурга

Никто из жильцов не пострадал. Фото: t.me/Megapolisonline

Пожарные спасли из горящего общежития в Петербурге почти сорок человек. Возгорание случилось 8 апреля в Невском районе. На улице Коллонтай, 25 к2 вспыхнула восьмикомнатная коммунальная квартира. Фотографии пожара попали в сеть. Дым валил из окна на седьмом этаже. По словам очевидцев, возле дома дежурила скорая и пожарные машины. Но пострадавших замечено не было. Людей выводили из здания спасатели. Позже в городском МЧС подтвердили информацию о ЧП. По их данным, пожар начался в 13:17. Спустя пару минут пожарные были на месте.

- В 8-комнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 20 кв. метров происходило горение обстановки по всей площади. Эвакуированы 37 человек, - сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар ликвидировали в 13:49. К тушению привлекли 4 пожарных машины и 20 человек спасателей. Никто не пострадал. Причины возгорания будут выяснять специалисты.