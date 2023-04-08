Президент Владимир Путин поручил до конца июня разработать проект модернизации комплекса «Дорога жизни» в Ленобласти

Владимир Путин посетил памятные мероприятия в честь Дня прорыва блокады Ленинграда 18 января. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Владимир Путин поручил правительству России и правительству Ленинградской области разработать проект модернизации мемориального комплекса «Дорога жизни». Документ, подписанный президентом, опубликован на официальном сайте kremlin.ru 8 апреля 2023 года. Ранее глава страны обсуждал этот вопрос во время его визита в Петербург 18 января с губернатором региона Александром Дрозденко. В этот день президент посетил памятные мероприятия в честь дня Прорыва блокады.

- Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Ленинградской области разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта, - говорится на сайте правительства.

Срок разработки проекта модернизации и развития территории мемориального комплекса «Дорога жизни» до 30 июня 2023 года.