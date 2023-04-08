Детеныша нерпы, потерявшего маму, спасли на Финском заливе

Малыша унесло от мамы на льдине. Фото: vk.com/sealrescue

Первого детеныша нерпы спасли на Финском заливе. Об этом рассказали сотрудники «Фонд друзей балтийской нерпы» в своей группе в соцсети «Вконтакте».

- Едем за первеньким! – написали они.

Малыш унесло на льдине и он остался без мамы. Но к нему успела вовремя подоспеть помощь.

Специалисты отметили, что с наступлением весны и теплой погоды, многие детеныши тюленей и нерп могут остаться без мамы. Сильным ветром их уносят на льдинах, а доплыть самостоятельно они уже не могут.

Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал» просят жителей Петербурга и Ленобласти просят петербуржцев и жителей Ленинградской области сообщать, если они увидели нерпенка. Звонить нужно по телефону

8 (812) 699–23–99.

Необходимо скинуть фото и местоположение малыша. Категорически не рекомендуется спасать их самостоятельно, а особенно сталкивать их в воду, забирать с собой и подкармливать. Так можно навредить животному.