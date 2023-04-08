Обвиняемая в теракте Дарья Трепова начала сотрудничать со следствием

Девушка согласилась сотрудничать со следствием. Фото: СК

Обвиняемая в организации теракта в кафе на Университетской набережной Дарья Трепова начала сотрудничать со следствием. Сейчас следователи отрабатывают все версии случившегося. В данным момент девушка находится в СИЗО, суд избрал ей меру пресечения на два месяца.

- Трепова сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Взрыв в кафе на Университетской набережной признали терактом. Это случилось 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский и еще пострадали более 40 человек. Следствие считает, что к теракту причастны украинские спецслужбы. Они завербовали Дарью Трепову. Девушка принесла на мероприятие самодельное взрывное устройство, спрятанное в статуэтку, и передала Татарскому. Сама же она успела скрыться, но подозреваемую задержали на съемной квартире.

Похороны Владлена Татарского состоялись 8 апреля на Троекуровском кладбище.