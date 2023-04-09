Пропавшего восьмилетнего мальчика разыскивают второй день в Ленобласти

Восьмилетний мальчик пропал в Ленобласти. Фото: "ЛизаАлерт"

Очередной ребенок пропал за неделю в черте Петербурга и Ленобласти. На этот раз волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция разыскивают восьмилетнего мальчика Никиту, который живет в городе Волхов. В субботу, 8 апреля, он бесследно исчез. Ориентировка на ребенка появилась рано утром в группах «ЛизыАлерт» в соцсетях. Волонтеры перечислили основные приметы мальчика, по которым его можно узнать среди других детей.

- Рост ребенка составляет 120 сантиметров, он худощавого телосложения, светло-русые волосы, а глаза – серо-голубые. Был одет в черную жилетку, серую ветровку, светло-голубые джинсы, черные сапоги, а также темно-серую шапку, - сообщается в ориентировке.

Судя по форуму волонтеров, его ищут с десяток экипажей. Приветствуется и помощь добровольцев – нужно позвонить поисковикам по номерам в публикации о пропаже мальчика. Кроме этого, если вы видели мальчика, то срочно звоните по номерам 8 (800) 700-54-52 или просто 112.