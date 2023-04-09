Солнце и температуру до +13 обещают в Петербурге в воскресенье, 9 апреля

Тепло и солнце будут в воскресенье, 9 апреля, в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Третий день подряд в Петербурге тепло и солнышко. В воскресенье, 9 апреля, погода тоже не должна поменяться в худшую сторону. По словам ведущего специалисты центра «Фобос» Михаила Леуса, в последний выходной день в Северной столице температура должна подняться до +13 градусов. И снова никаких осадков – отличное время для прогулок по городу. В общем, это уже настоящая весна.

- В воскресенье в городе будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, по области от +10 до +15. Ветер будет северо-восточный с порывами ветра от 3 до 8 метров в секунду. При этом атмосферное давление поменяться мало и составит 771 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - предупредил Михаил Леус.

Добавим, что с наступлением апреля и тепла власти Петербурга наконец-то опубликовали график разводки мостов на 2023 год. Начеку стоит быть уже с 10 апреля. Если коротко, время разводки переправ не поменялось по сравнению с прошлым годом.