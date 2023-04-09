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НовостиОбщество9 апреля 2023 7:12

Уничтожившего танк и героически погибшего на спецоперации фаната «Зенита» похоронили в Петербурге

Мужчина ценой жизни прикрыл отступление своей группы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Болельщика "Зенита" Максима "Зазу", погибшего на спецоперации героем, похоронили в Петербурге. Фото: vk.com/landscrona

Болельщика "Зенита" Максима "Зазу", погибшего на спецоперации героем, похоронили в Петербурге. Фото: vk.com/landscrona

В Петербурге похоронили героически погибшего на спецоперации болельщика «Зенита» Максима Владимирова, которого знали под именем «Заза». Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщило сообщество активных фанатов сине-бело-голубых «Ландскрона». Болельщики пришли на похороны, чтобы поддержать родственников погибшего друга, отдать ему почести и рассказали подробности его смерти.

- Максим ценой жизни прикрыл отступление своей группы. Он выдвинулся навстречу противника и уничтожил вражеский танк, - поделились друзья «Зазы».

Добавим, что с Владимировым простились с воинскими почестями. Его посмертно наградили орденом Мужества. На похоронах собралось под сотню родных, сослуживцев, друзей и близких.

К слову, ранее в Москве простились с военкором Владленом Татарским, который погиб при теракте в кафе в Петербурге. Его тоже наградили орденом Мужества.