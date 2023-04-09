Два человека погибли в пожаре в частном доме в Курортном районе Петербурга

Двое погибли при пожаре в частном доме в Курортном районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два человека погибли в жутком пожаре в частном доме на Главной улице в Курортном районе Санкт-Петербурга. Трагедия произошла ранним утром в воскресенье, 9 апреля. Очевидцы вызвали на место спасателей МЧС примерно в 04:32. В тот момент дом с мансардой полыхал уже по всей площади. К сожалению, спасти жильцов никто не успел, сами они не смогли выбежать на улицу.

- В 05:56 пожар потушили силами 15 спасателей МЧС, а также трех единиц техники. По уточненной информации, в огне погибли два человека, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели жильцов дома. Причину пожара пока не называют. Также не сообщается, кем именно были друг другу погибшие люди.