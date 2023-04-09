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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:00

Дополнительные выборы муниципальных депутатов начались в Петербурге

Явка на 10:00 составила всего 1,11 процента
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Довыборы муниципалов начались 9 апреля в Петербурге.

Довыборы муниципалов начались 9 апреля в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 9 апреля, в Петербурге начались дополнительные выборы депутатов нескольких муниципальных советов. Если вы об этом не знали, то об этом поспешил напомнить глава Горизбиркома Максим Мейксин. Всего с восьми утра работает 19 избирательных участков. Муниципалов выбирают в Красном Селе, поселке Понтонный и в округе «Южно-Приморский». Отдать свой голос могут 33 840 человек. Правда, утром этого делать никто не спешит.

- Явка на 10:00 составила 1,11 процента от общего числа избирателей на 19 участках. Это 376 человек, - уточнил Мейксин в своем Telegram-канале.

Судя по данным Горизбиркома, активнее всего голосуют жители Красного Села. К слову, ранее эксперты предсказывали, что на довыборы муниципалов действительно придет очень мало петербуржцев – в лучшем случае 15 процентов от общего количества избирателей.