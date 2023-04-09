Полиция задержала петербуржца, сорвавшего российский флаг с дома на Богатырском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23-летний петербуржец сорвал российский флаг с дома на Богатырском проспекте и попался полиции. Как передает источник АН «Оперативное прикрытие», выходка мужчины произошла в ночь с 8 на 9 апреля. Хулигана и его приятеля заметил прохожий, который тут же позвонил в службу 112. Полиция выехала на место и задержала виновного парня. Оказалось, он был изрядно пьян.

- В 25-м отделе полиции на мужчину составили административный протокол и поместили «отсыпаться» в камеру. В отношении него могут возбудить уголовное дело, сейчас этот вопрос решается, - уточнил источник.

Добавим, что 23-летнего хулигана ранее уже судили. В 2019 году он попался на краже, но уголовное дело в итоге прекратили. Возможно, в этот раз ему не избежать серьезных последствий.