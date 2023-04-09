Завершены двухдневные поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего в Ленобласти

Завершены поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего в Волхове 8 апреля.

В Ленобласти завершили поиски восьмилетнего мальчика Никиты, который ушел из дома вечером 8 апреля и пропал. Напомним, ребенка в черной жилетке и серой ветровке искали всю ночь силами полиции и волонтеров «ЛизаАлерт». По данным spb.kp.ru, семья парня благополучная, и раньше он не уходил из дома без разрешения и не пропадал без вести.

- Мальчик не вернулся с прогулки. Последний раз его видели около 20:30 на улице в Волхове, - ранее сообщали в региональном отделении отряда «ЛизаАлерт».

К счастью, поиски парня закончились благополучно. Около 11:00 9 апреля волонтеры сообщили радостную новость.

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь, - коротко отчитались поисковики.

По традиции волонтеры ничего не сообщают о подробностях и причинах пропажи ребенка. Главное, что сейчас он в семье у взволнованной матери.