Площадь у Мариинского дворца в Петербурге перекрыли из-за съемок фильма о Майоре Громе

Съемки второй части "Майора Грома" перекрыли площадь у Мариинского дворца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Площадь у Мариинского дворца в Петербурге временно перекрыли из-за съемок фильма по комиксу. Речь о фильме «Майор Гром: Игра» - второй части блокбастера о полицейском-герое, сыгранном Тихоном Жизневским. На работу Заксобрания Петербурга киноделы никак не повлияли – съемки идут исключительно в выходные дни. На них случайно попала и фотокорреспондент spb.kp.ru.

На месте и "громовская" полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Возможно, Мариинский дворец в фильме будет судом. Нагнали массовку, полицию. Но контекст сцены трудно понять, - порассуждал наш фотограф.

Напомним, в прошлой части Майор Гром засадил за решетку Чумного доктора – народного мстителя, убивавшего чиновников-коррупционеров и криминальных банкиров. В во второй части герою Тихона Жизневского будет противостоять новый суперзлодей, которого еще не было в комиксах о полицейском из Петербурга.